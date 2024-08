fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła nie odpuści. Rodado zapowiada walkę

Wisła Kraków tegoroczną przygodę z europejskimi pucharami rozpoczęła od pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Po pierwszoligowcu nie spodziewano się wiele i wręcz sugerowano, że bardzo szybko pożegna się z grą w Europie. Biała Gwiazda na arenie międzynarodowej prezentuje się jednak bardzo godnie i pozostaje w eliminacjach dłużej od chociażby Śląska Wrocław. Ma na swoim koncie szalony, wygrany dwumecz ze Spartakiem Trnava, który pozwolił jej na występ w fazie play-off eliminacji Ligi Konferencji.

W ramach czwartej rundy eliminacji Wisła trafiła na Cercle Brugge, który okazał się rywalem poza zasięgiem. Pierwszy mecz w Krakowie zakończył się wysokim zwycięstwem gości aż 6-1. Biała Gwiazda miała swoje okazje, lecz była nieskuteczna, natomiast piłkarze belgijskiego zespołu strzelali bardzo precyzyjnie.

Szanse na awans Wisły Kraków do fazy ligowej Ligi Konferencji są praktycznie zerowe. Z uwagi na napięty terminarz pojawiły się głosy, że Kazimierz Moskal i jego podopieczni powinni odpuścić spotkanie rewanżowe, by lepiej przygotować się do rywalizacji w pierwszej lidze. Plan jest zupełnie inny, co sugerują słowa Angela Rodado. Gwiazdor Wisły Kraków liczy, że drużyna godnie pożegna się z europejskimi pucharami i zapowiada walkę o zwycięstwo.

– Musimy zaakceptować fakt, że są lepsze drużyny od nas. Gramy w europejskich pucharach, gdzie są najlepsi piłkarze i najlepsze kluby. Cercle Brugge absolutnie zasługiwało na zwycięstwo z racji różnych aspektów. Może jednak nie w takim rozmiarze.

– Łatwo byłoby powiedzieć, że jedziemy tam tylko cieszyć się tym meczem. Ale rzeczywistość taka nie jest. Musimy tam pojechać i spróbować wygrać. To tylko 90 minut. Nie powiem jeszcze, że awans jest absolutnie niemożliwy. Wiemy, jak jest i zadanie jest niewiarygodnie trudne. Ale skoro tam jedziemy, to musimy próbować do samego końca. Jeśli to rzeczywiście koniec naszej europejskiej przygody, to chcemy to zrobić pozytywnym akcentem i powalczyć o wygraną. Kto wie, co się wydarzy później – stwierdził Rodado w rozmowie z “Faktem”.