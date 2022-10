PressFocus Na zdjęciu: Manuel Lanzini

West Ham United pokonał u siebie Silkeborg (1:0). Jedyną bramkę strzelił z rzutu karnego Manuel Lanzini. Tym samym Młoty nadal mają na koncie komplet punktów i z wielką przewagą przewodzą grupie B Ligi Konferencji.

West Ham pokonał Silkeborg (1:0) w piątej kolejce Ligi Konferencji

Rzut karny w pierwszej połowie pewnie wykorzystał Manuel Lanzini

Młoty mają na koncie maksymalną liczbę 15 punktów. Są już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie

Lanzini zapewnił Młotom rozstawienie w losowaniu Ligi Konferencji

West Ham na początku czwartkowego meczu nie podkręcał tempa. Pierwszą groźną okazją był strzał głową Angelo Ogbonny w 15. minucie. Piłka minęła jednak słupek bramkarza Silkeborgu. Kilka minut później to jednak właśnie Nicolai Larsen popełnił fatalny w skutkach błąd. Zaatakował we własnej szesnastce Michaila Antonio, a arbiter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Manuel Lanzini i nie dał szans golkiperowi na odkupienie swoich win.

Po zmianie stron londyńczycy nadal utrzymywali kontrolę nad przebiegiem spotkania. Wystarczało, by z rzadka przyspieszyli, a od razu tworzyło się zagrożenie pod bramką gości. W 49. minucie efektownym dryblingiem popisał się Pablo Fornals. Jego strzał z lewego skrzydła nie trafił jednak nawet w światło bramki. Później niemal lustrzane odbicie tej akcji rozegrał Said Benrahma. Algierczyk – po zejściu z prawej flanki – został jednak zablokowany.

Ostatecznie West Ham dowiózł ten wynik do końca i zapewnił sobie awans z pierwszego miejsca. Młoty na kolejkę przed końcem mają na koncie komplet piętnastu punktów – to musi robić wrażenie, niezależnie od poziomu przeciwników.