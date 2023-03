Lech Poznań zmiótł z planszy Djurgardens IF w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Kolejny rywalem na drodze mistrza Polski do finału rozgrywek w Pradze będzie Fiorentina. Co o losowaniu myśli bramkarz Kolejorza? Zawodnik zabrał głos w rozmowie z oficjalną stroną poznańskiej ekipy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Filip Bednarek

Lech Poznań poznał w piątek swojego rywala w 1/4 finału Ligi Konferencji Europy

Los skojarzył mistrza Polski z Fiorentiną

Na temat włoskiego rywala wypowiedział się golkiper Kolejorza

Bramkarz Lecha o Fiorentinie

Lech Poznań na swoim stadionie pokonał Djurgardens IF różnicą dwóch goli (2:0). Jeszcze lepszą skutecznością poznańska ekipa błysnęła na Tele2 Arena (3:0). Czy kolejna eksplozja skuteczności Kolejorza jest możliwa w rywalizacji z przedstawicielem Serie A? Czas pokaże.

– Jesteś w ćwierćfinale w rozgrywkach europejskich, więc liczysz się z tym, że nie będziesz już grać z ogórkami tylko, że każdy mecz to już jest przeciwnik z wysokiej półki. Samo to, że jesteśmy w takim gronie, to już jest wielka nobilitacja dla całego klubu, drużyny. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas na przygotowanie się do tego meczu, na analizę. Teraz cieszmy się tym, że awansowaliśmy dalej, a nie koncentrujmy się na tym, co będzie – mówił Filip Bednarek cytowany przez LechPoznan.pl.

– To, że gramy pierwszy mecz u siebie nie ma dla mnie większego znaczenia. Fiorentina raczej podchodzi do tego meczu, inaczej niż my podchodzimy do nich. Zawsze lepiej jest grać pierwszy mecz na wyjeździe niż u siebie. Trzeba po prostu zagrać dobre spotkania i pokazać, że jesteśmy na tym etapie nieprzypadkowo i nawet z takimi rywalami potrafimy sobie poradzić – dodał bramkarz.

