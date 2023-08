Sebastian Szymański w lecie został zawodnikiem Fenerbahce. Reprezentant Polski notuje znakomite otwarcie w nowych barwach. W czwartkowym meczu z Mariborem w el. do LKE wpisał się na listę strzelców i zrobił to w efektowny sposób.

Szymański znowu zachwyca. Efektowny gol w LKE

Sebastian Szymański w letnim okienku transferowym został kupiony przez Fenerbahce. Ekipa ze Stambułu pozyskała go z Dynama Moskwa za blisko dziesięć milionów euro. Reprezentant Polski sezon 2022/23 spędził na wypożyczeniu w Feyenoordzie, ale mistrzowie Holandii ostatecznie nie doszli do porozumienia z klubem ze stolicy Rosji.

24-latek już w debiucie w koszulce Fenerbahce skierował piłkę do siatki rywali. Premierowe trafienie wychowanka Legii padło w domowym starciu z Zimbru Kiszyniów w 2. rundzie eliminacji do LKE. W rewanżu Szymański nie zdołał zapisać się ani golem, ani asystą, ale za to w pojedynku z Mariborem w kolejnej fazie to po zagraniach ofensywnego pomocnika bramki zdobywali Rodrigo Becao i Irfan Can Kahveci.

W debiucie w Super Lig w pojedynku z Gaziantep FK Szymański celnie dogrywał przy golu Edina Dżeko, a już cztery dni później sam pokonał golkipera rywali. Polak w efektownym stylu zaskoczył Azbe Juga. Bramkarz Mariboru nie był w stanie zareagować na strzał zza szesnastki, po którym futbolówka odbiła się od jednego, a później drugiego słupka i wpadła do bramki. Fenerbahce wygrało dwumecz aż 6:1 i awansowało do 4. rundy el. LKE, w której zmierzy się z Twente.