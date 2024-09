SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Kibice Śląska użyli środków pirotechnicznych, UEFA ukarała klub finansowo

Śląsk Wrocław zakończył przygodę z europejskimi pucharami na 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Wojskowi odpadli z rozgrywek po dwumeczu ze szwajcarskim FC Sankt Gallen. Na dodatek UEFA postanowiła nałożyć karę na klub w związku z zachowaniem kibiców.

Kara jest następstwem wydarzeń, które miały miejsce podczas dwóch różnych spotkań. Pierwsze z nich to mecz z Rigą FC w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Kibice wrocławskiej drużyny na własnym stadionie podczas starcia z łotewską drużyną odpalili środki pirotechniczne. Drugie to wyjazdowe starcie z St. Gallen, gdzie fani Śląska również użyli podobnych środków co przy okazji meczu w Szwajcarii.

W związku z wydarzeniami na stadionie we Wrocławiu klub otrzymał karę finansową w wysokości 14,5 tys. euro, z kolei zachowanie kibiców w delegacji będzie kosztować Śląsk 19 tys. euro. Łącznie zarząd klubu będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 33,5 tys. euro.

Śląsk Wrocław to nie jedyny polski zespół, który nie przebrnął etapu kwalifikacji. W ostatniej rundzie z europejskich pucharów odpadła Wisła Kraków, która musiała uznać wyższość Cercle Brugge. Z kolei Polskę na arenie europejskiej w Lidze Konferencji reprezentować będzie Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Oba kluby wezmą udział w fazie ligowej Ligi Konferencji.