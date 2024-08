Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Oficjalne składy na mecz Legia – Drita

Już dzisiaj wieczorem o godzinie 18:00 Legia Warszawa zmierzy się z kosowską Dritą. Będzie to mecz czwartej, ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Jeśli drużyna Goncalo Feio wygra to spotkanie, to na Bałkany pojedzie z solidną zaliczką. Niemniej nie ma co ukrywać, to Wojskowi są faworytem tego starcia i to nawet można powiedzieć zdecydowanym. Jednak nie takie rzeczy piłka – szczególnie ta w naszym kraju – widziała, więc na Łazienkowskiej spodziewać się można gorącej atmosfery oraz walki o każdego gola.

Na to samo wskazuje skład, który do gry desygnował szkoleniowiec Legii Warszawa, Goncalo Feio. Portugalczyk postawił na najbardziej zaufanych ludzi, którzy do tej pory pokazywali jakość. Oto oficjalne składy na mecz 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa a Dritą.

Legia Warszawa: Tobiasz – Augustyniak, Jędrzejczyk, Barcia – Gonçalves – Wszołek, Kapustka, Luquinhas, Vinagre – Alfarela, Kramer.

Drita: Maloku – Be. Krasniqi, Bejtulai, Mesa, Gomda, Ovouka – Selmani, Broja, Dabiqaj, Ajzeraj – Bl. Krasniqi.

