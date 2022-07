fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Akademija Pandev – Lechia Gdańsk to rewanżowe starcie w ramach rundy wstępnej eliminacji Ligi Konferencji Europy. Biało-zieloni przystąpią do tej potyczki w roli zdecydowanego faworyta do awansu, mając jednocześnie solidną zaliczkę z pierwszego spotkania. Znane są już składy na czwartkową batalię.

Lechia Gdańsk rozegra dzisiaj drugi oficjalny mecz w sezonie 2022/2023

Dla ekipy Tomasza Kaczmarka bój w Macedonii będzie próbą generalną przed potyczką z Wisłą Płock w Ekstraklasie

Czwartkowe spotkanie zacznie się o godzinie 17:00

Akademija – Lechia: Zwoliński będzie chciał dorównać Paixao

Lechia Gdańsk do rywalizacji z Akademija Pandev może podchodzić pewna swego, bo przed tygodniem zaliczyła efektowne zwycięstwo na swoim stadionie (4:1). Bohaterem tej potyczki był Flavio Paixao, który skompletował hat-tricka. Jedno trafienie dołożył Łukasz Zwoliński. Drugi z wymienionych zagra dzisiaj w wyjściowym składzie.

Dla lechistów czwartkowa potyczka będzie ostatnią przed rozpoczęciem nowego sezonu ligowego. Już w najbliższy weekend podopieczni Tomasza Kaczmarka zmierzą się z Wisłą Płock. W związku z tym opiekun Biało-zielonych dokonał kilku zmian w składzie względem meczu sprzed tygodnia. Przede wszystkim zawody na ławce zaczną Flavio Paixao, czy Rafał Pietrzak.

Liga Konferencji Europy. Akademija – Lechia: składy na mecz

Akademija: Giorgievski – Jovanovski, Stojanov, Kupanov, Trajkov, Stoilov, Terziev, Bosheski, Pandev, Krstevski

Lechia: Kuciak – Maloca, Stec, Tobers, Conrado, Gajos, Durmus, Kubicki, Kałuziński, Zezonienko, Zwoliński.

Skład na rewanżowe spotkanie z Akademiją Pandev 🤍💚⤵ pic.twitter.com/sIRYFR7v6j — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) July 14, 2022

Czytaj więcej: Akademija Pandev – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (14.07.2022)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin