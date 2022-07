PressFocus Na zdjęciu: Flavio Paixao

Akademija Pandev – Lechia Gdańsk: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w czwartek Lechiści podejdą do rewanżowego meczu pierwszej rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Spotkanie powinno być dla polskiego zespołu formalnością. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Kukus Stadium Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Akademija Pandew Lechia Gdańsk 6.80 4.70 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lipca 2022 09:43 .

Akademija Pandev – Lechia Gdańsk, gdzie oglądać

Przed nami rewanżowe spotkanie pierwszej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji. Na swoim stadionie Lechia Gdańsk nie dała szans Akademiji Pandev. Wygrała aż 4:1, a hat-tricka ustrzelił weteran Lechistów – Flavio Paixao. Wobec powyższego awans polskiej drużyny do kolejnej rundy wydaje się jedynie formalnością. Gdańszczanie muszą jedynie uważać na nadmierną pewność siebie. Jeżeli podejdą do rewanżowego starcia w stu procentach skoncentrowani, Macedończycy nie powinni mieć prawa marzyć o dalszej grze w europejskich pucharach.

Akademija Pandev – Lechia Gdańsk, transmisja na żywo w TV

Rewanżowe spotkanie w ramach eliminacji do Ligi Konferencji dostępne będzie na platformie streamingowej Viaplay. Oznacza to, że meczu nie obejrzymy w “tradycyjnej” telewizji.

Akademija Pandev – Lechia Gdańsk, transmisja online

Mecz obejrzysz za to za pośrednictwem internetu. Musisz jedynie wejść na stronę viaplay.pl i wykupić abonament w cenie 34 złotych za miesiąc.

Akademija Pandev – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Wysokie zwycięstwo w pierwszym meczu sprawiło, że to Lechia jest wyraźnym faworytem bukmacherów przed rewanżem.

