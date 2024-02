W czwartkowy wieczór Legia Warszawa na własnym stadionie podejmie ekipę Molde. W pierwszym meczu Norwegowie wygrali 3:2, więc wszystko w kwestii awansu jest możliwe. Skład stołecznej ekipy na to starcie przedstawił właśnie Kosta Runjaić.

IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa walczy o udział w ćwierćfinale LKE

“Wojskowi” podejmują na własnym terenie ekipę Molde

W pierwszym starciu tablica wyników wskazała 3:2 dla Norwegów

Wszystko jasne

Legia Warszawa o godzinie 21:00 rozpocznie walkę o udział w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Losowanie złączyło stołeczną ekipę z Molde. W pierwszym meczu w Norwegii padł wynik 3:2 dla gospodarzy, choć do przerwy prowadzili oni 3:0. Niemniej przed “Wojskowymi” trudne zadanie, bowiem w ostatnim czasie mają spore problemy z dobrą, równą grą co trzy dni. Jedenastkę na to spotkanie klub opublikował właśnie w mediach społecznościowych.

Legia Warszawa: Tobiasz – Pankov, Kapuadi, Ribeiro – Wszołek, Augustyniak, Elitim, Morishita – Josue, Pekhart, Gual.

