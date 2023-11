IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia w czwartek powalczy o punkty w Lidze Konferencji

Rywalem warszawiaków będzie Zrinjski Mostar

Runjaić wziął udział w konferencji prasowej

Konferencja prasowa Kosty Runjaicia

– Kiedy wygrywa się mecze, o wiele łatwiej podchodzi się do kolejnych spotkań. W ostatnich dwóch meczach zwyciężyliśmy i zachowaliśmy czyste konto, dlatego daje to nam większą pewność siebie. Teraz najważniejsze jest, by dalej wygrywać. Jesteśmy pozytywnie nastawienie do czwartkowego meczu – przyznał Kosta Runjaić cytowany przez serwis Legia.com.

Legia Warszawa ma za sobą trudny okres, w którym przegrała aż cztery mecze z rzędu, a następnie przyszła jeszcze porażka ze Stalą Mielec. Wojskowi wygrali jednak dwa ostatnie pojedynki z GKS-em Tychy w Pucharze Polski i z Radomiakiem w PKO Ekstraklasie.

– Wiemy, że nasi rywale to nieprzyjemny przeciwnik. W Birmingham przez dziewięćdziesiąt minut byli w stanie zachować czyste konto i stracili gola dopiero w końcówce. Będziemy potrzebować dużo cierpliwości, aby wygrać czwartkowy mecz. Są bardzo groźni w fazach przejściowych i stałych fragmentach gry. Będziemy musieli zneutralizować ich mocne strony. Naszym celem będzie jak najszybsze objęcie prowadzenia. Sytuacja jest specyficzna, bo każda drużyna jest jeszcze w stanie wyjść z tej grupy, dlatego musimy też zachować uwagę – podkreślił szkoleniowiec Legii.

Kosta Runjaić zaznaczył także, że wszyscy piłkarze Legii Warszawa są gotowi do gry w czwartkowym spotkaniu. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:45.

Zobacz również: Na jaw wyszła kolejna afera w kadrze młodzieżowej. Czesław Michniewicz obrócił sytuację w żart