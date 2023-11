W programie "Misja Sport" dziennikarz Łukasz Olkowicz wyjawił kulisy jednego ze zgrupowań kadry do lat 21. Były selekcjoner młodzieżowej reprezentacji ucieczkę piłkarzy obrócił w żart.

PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Łukasz Olkowicz zdradził kulisy ze zgrupowania reprezentacji do lat 21, gdy selekcjonerem był Czesław Michniewicz

Były trener m.in Abha Club podłożył do nagrania muzykę z “Różowej Pantery”

Wiele spraw było wtedy rozwiązywanych po cichu

Czesław Michniewicz obrócił ucieczkę piłkarzy w żart

Młodzieżowe reprezentacje w naszym kraju nie mają dobrej passy w ostatnich dniach. Wciąż aktualna jest afera alkoholowa w reprezentacji Polski do lat 17, która przebywa aktualnie w Indonezji na Mistrzostwach Świata. W porannym programie “Misja Sport” dziennikarz Łukasz Olkowicz, który przebywał blisko reprezentacji do lat 21, gdy tą prowadził Czesław Michniewicz, wyjawił kulisy jednej z afer, która w tamtym momencie nie ujrzała światła dziennego.

– Opowiadali mi o jednej takiej sytuacji, kiedy trzech piłkarzy zostało przyłapanych na kamerach podczas wymykania się z hotelu do lokalu. Michniewicz starał się to obrócić w żart. Zdobył to nagranie i podłożył muzykę z “Różowej Pantery” – ujawnił dziennikarz.

– Pamiętam, że kiedy byłem przy reprezentacji do lat 21 Czesława Michniewicza, to też nie wszystko tam wychodziło. Michniewicz załatwiał wiele spraw po cichu – dodał.