PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia i Legia

Przystępując do czwartkowych meczów mieliśmy świadomość, że jeśli z dalszych rozgrywek odpadną drużyny z Danii i Szwajcarii, Polska będzie mieć autostradę do czołowej piętnastki rankingu krajowego UEFA

Lugano dość nieoczekiwanie pożegnało się z Ligą Konferencji, przegrywając konkurs rzutów karnych ze słoweńskim Celje, a FC Kopenhaga zgodnie z przewidywaniami uległa na Stamford Bridge z Chelsea (0:1)

W wywalczeniu piętnastki nie przeszkodziła porażka Jagiellonii z Cercle Brugge (0:2), bo sprawę domknęła Legia pokonując Molde (2:0)

Ranking krajowy UEFA: Polska zrealizowała cel

Bez względu na wyniki w kolejnych rundach, to jest już pewne – Polska nie wypadnie w tym sezonie poza czołową piętnastkę rankingu krajowego UEFA. Nie zaszkodzi nawet brak kolejnych punktów, bo… nie ma kto nas już gonić. To oznacza, że w sezonie 2026/27 aż pięć polskich klubów będzie miało okazję grać w europejskich pucharach. Dwa z nich w eliminacjach Ligi Mistrzów, jeden w eliminacjach Ligi Europy oraz dwa w eliminacjach Ligi Konferencji. To z kolei oznacza, że kolejny sezon w Ekstraklasie będzie przełomowy – od jego startu rywalizacja toczyć się będzie nie o cztery, a właśnie o pięć przepustek do Europy.

Teoretycznie jest możliwy jeszcze ruch Polski w rankingu – ale tylko w górę. Czysto matematycznie wciąż możemy wyprzedzić Szkotów, co sprawiłoby, że nie tylko mamy pięć miejsc w pucharach, ale też mistrza Polski grającego od ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów – zatem z pewnym awansem co najmniej do fazy ligowej Ligi Europy. Szanse nie są jednak wielkie. Stanie się tak, jeśli w ćwierćfinałach nasze drużyny łącznie wygrają dwa z czterech meczów oraz przynajmniej jedna z nich zaliczy awans (Legia zagra z Chelsea, a Jagiellonia z Betisem), a Glasgow Rangers w walce o półfinał Ligi Europy nie zapunktuje wcale (zmierzy się z Athletic Bilbao).

Ranking krajowy UEFA – aktualny