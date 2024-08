Jesteśmy biedakami? Polskie kluby dobiły do ściany w pucharach | Przemowa #72

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Nie możemy udawać, że wprowadzenie dwóch drużyn do fazy ligowej jest jakimkolwiek sukcesem polskiej piłki. Sukcesem by było, gdybyśmy od dwóch dopiero zaczynali liczenie i patrzyli, jak wchodzi ktoś jeszcze

Pięć lat temu w fazie grupowej pucharów grało łącznie 80 drużyn, przez ostatnich kilka lat 96, a od obecnego sezonu 108

W najnowszej “Przemowie” gorzkich kilka słów o realnej sile polskiej piłki oraz jej finansach

Czemu my nie mamy pieniędzy?

To, że tak generalnie nie mamy w polskich klubach sensownych planów wieloletnich, że praca u podstaw leży, że wciąż za mało jest inwestycji w przyszłość, jak na przykład w Bodo/Glimt, gdzie cztery lata temu kupowano niemal wyłącznie zawodników U-23, by raz – ich zbudować, i dwa – dać sobie szansę na ich mocne spieniężenie w niedalekiej przyszłości. Albo jak w Mydtjylland, które bardzo mocno penetruje rynek afrykański i na sprzedaży czarnoskórych zawodników, skrupulatnie wyselekcjonowanych, zarobiono w ostatnich latach bodajże już ponad 60 mln euro. To, że u nas nie ma takich jednolitych planów, które się ciągnie latami pomimo burz, pomimo fal, to jedno, i ma to ogromny wpływ na to, że my tu, a ligi, do których chcemy się porównywać tam, ale jest też druga rzecz. My naprawdę nie mamy kasy. Znaczy tą, co mamy, w dużej mierze źle zarządzamy, ale pukamy sobie do top 15, a tam kluby, które reprezentują dane ligi w pucharach są w opór bogatsze od naszych.

To było właściwie takim trochę punktem wyjścia dla mnie, gdy zaczynałem się brać za ten tekst – konkretnie wartość praw transmisyjnych w Polsce, która zahacza o dolne rejony top 10 w Europie. Oczywiście wewnątrz samej dziesiątki jest olbrzymia przepaść, bo u tych najlepszych kwoty idą w setki milionów Euro, natomiast my – patrząc na ranking krajowy – chcemy się porównywać z tymi, którzy tak pływają sobie w nim w okolicy 15. miejsca. Od wielu z tych krajów mamy droższe prawa telewizyjne, a przecież wiemy, jak ważną rolę w tworzeniu budżetów odgrywa właśnie ten czynnik.

