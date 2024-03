Polski sędzia wyróżniony! Poprowadzi mecz 1/8 finału Ligi Konferencji

Bartosz Frankowski został wyznaczony przez UEFA do sędziowania meczu Sturm Graz - OSC Lille w 1/8 finału Ligi Konferencji - poinformował PZPN na portalu X.

Imago / Borys Gogulski Na zdjęciu: Bartosz Frankowski

Bartosz Frankowski został wybrany przez UEFA do prowadzenia meczu w 1/8 finału Ligi Konferencji

Polak będzie arbitrem głównym w spotkaniu Sturm Graz – OSC Lille

Frankowskiemu pomagać będzie Marcin Boniek oraz Jakub Winkler

Frankowski sędzią meczu Sturm – Lille

Liga Konferencji wchodzi powoli w decydującą fazę. W najbliższy czwartek rozegrane zostaną pierwsze mecze 1/8 finału. Jedno ze spotkań poprowadzi polski sędzia. Bartosz Frankowski został wyznaczony do bycia arbitrem głównym w pojedynku Sturm Graz – OSC Lille.

Frankowskiemu przy liniach pomagać jako sędziowie liniowi będą Marcin Boniek oraz Jakub Winkler. Arbitrem technicznym będzie Daniel Stefański. Natomiast za system VAR odpowiadać będą Tomasz Kwiatkowski i Paweł Pskit. Dla 37-letniego arbitra z Torunia będzie to 6. mecz w tym sezonie w europejskich pucharach. Wcześniej był rozjemcą w dwóch meczach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, a w sierpniu wyznaczono go do sędziowania kwalifikacji Ligi Konferencji.

Łącznie Bartosz Frankowski w tym sezonie ma na swoim koncie 24 mecze. Sędzia pokazał w nich aż 108 żółtych kartek. Do tego 5 razy wyciągnął czerwoną kartkę, która była konsekwencją dwóch żółtych kartoników oraz raz bezpośrednio wyrzucił piłkarza z boiska. Trzynaście razy wskazywał również na jedenasty metr boiska.