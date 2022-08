PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun w najbliższym czasie nie będzie mógł skorzystać z Bena Ledermana. Trener Rakowa przyznał, że może on mieć poważną kontuzję.

Ben Lederman nie pomoże drużynie w najbliższym czasie

Na razie nie wiadomo jak długo będzie pauzował pomocnik reprezentujący Raków

Marek Papszun obawia się, że w meczu z Górnikiem Zabrze mogło dojść do poważnej kontuzji

Raków osłabiony na rewanż w LKE

W najbliższy czwartek Raków podejmie Spartak Trnava w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Częstochowianom w starciu ze słowackim klubem nie pomoże ważny gracz, którym dla Marka Papszuna jest Ben Lederman. Opiekun wicemistrza Polski zabrał głos na temat 22-latka na konferencji prasowej.

– Trudno mi w tej chwili powiedzieć o stanie zdrowia, bo on jest obecnie na badaniach, więc wszystko się wyjaśni. Myślę, że jest to poważny uraz, niestety. Piętrzy to nasze problemy, natomiast w zeszłym sezonie radziliśmy sobie nie w takich sytuacjach. Szkoda Bena jak każdego zawodnika, który jest kontuzjowany, natomiast dzisiaj musimy sobie radzić bez niego – przyznał szkoleniowiec Rakowa.

Lederman zmaga się z kontuzją barku, której doznał w minioną niedzielę przeciwko Górnikowi Zabrze. Pomocnik musiał z tego powodu opuścić boisko w 70. minucie. Niedyspozycja 22-latka i realna długa przerwa, to spora strata dla Rakowa, który walczy o czwartą rundę europejskich pucharów. Marek Papszun w tym sezonie wystawił Ledermana do gry siedmiokrotnie. Pomocnik spisywał się na tyle dobrze, że w przestrzeni publicznej pojawiły się opinie sugerujące powołanie 22-latka na zgrupowanie reprezentacji Polski.

