Spotkanie 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa - AZ Alkmaar rozpoczęło się z pięciominutowym opóźnieniem. Sędzia Harald Lechner dał sygnał to startu dopiero o 18:50.

Legia Warszawa podejmuje AZ Alkmaar w meczu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

Początek spotkania został opóźniony o pięć minut – sędzia zagwizdał dopiero o 18:50

Opóźnienie było wywołane przez race – stadion został zadymiony

LKE: początek meczu Legia – AZ nieznacznie opóźniony

Mecz Legia Warszawa – AZ Alkmaar to pojedynek ostatniej serii zmagań fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Obie drużyny walczą o awans – gospodarze do szczęścia potrzebują tylko remisu, natomiast Holendrzy muszą wygrać, by zaprezentować się w pucharach na wiosnę. Pierwsze bezpośrednie starcie tych ekip na swoją korzyść rozstrzygnęła ekipa z Eredivisie, która triumfowała 1:0.

Sędzia Harald Lechner po raz pierwszy zagwizdał dopiero o 18:50, czyli pięć minut po planowanych starcie pojedynku. Opóźnienie było spowodowane zadymieniem stadionu, które zostało wywołane przez race wykorzystane do przedmeczowej oprawy.

Tak prezentowała się oprawa przed meczem Legia – AZ: