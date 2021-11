Liga Konferencji: Roma z nieudaną zemstą, grad goli w Londynie

Wyniki 4. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. W dwóch najciekawszych czwartkowych meczach w ramach nowo powstałych rozgrywek piłkarze AS Roma nie zrewanżowali się Bodo/Glimt za klęskę sprzed dwóch tygodni, remisując na Stadio Olimpico z liderem ligi norweskiej 2:2. Tymczasem Tottenham Hostpur pokonał 3:2 Vitesse Arnhem. Prezentujemy wyniki i strzelców goli ostatnich meczów.

Liga Konferencji: udany debiut Conte, Roma nie zmazała plamy

AS Roma miała zamiar w boju z Bodo/Glimt zmazać plamę za porażkę 1:6. Niestety w czwartkowy wieczór Norwegowie też zawiesili wysoko poprzeczkę Wilkom. Już do przerwy lider ligi norweskiej prowadził 1:0. Po zmianie stron rzymianie zdołali zdobyć szybko bramkę na 1:1. Niemniej ostatecznie i tak rywal po raz drugi objął prowadzenie. Aczkolwiek w samej końcówce Roma doprowadziła do wyrównania i bój na Stadio Olimpico zakończył się rezultatem 2:2. W szeregach Giallorossich od 88 minuty na boisku pojawiła się Nicola Zalewski.

Ciekawie starcie odbyło się w Londynie, gdzie Tottenham Hotspur podejmował Vitesse Arnhem. W pierwszym boju między obiema ekipami przedstawiciel Eredivisie wygrał 1:0. W czwartkowy wieczór ekipa Antonio Conte już po 28 minutach prowadziła 3:0. Później w szeregi The Spurs wkradło się rozluźnienie i goście zdobyli dwie bramki. To jednak było wszystko, na co było stać ekipę z Holandii, co skutkowało tym, że były trener Interu Mediolan w debiucie sięgnął po pełną pulę.

Wyniki 4. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji (04.11.2021):

Flora – Anarthosis 2:2 (0:2)

0:1 Christofi 29′

0:2 Popovic 33′

1:2 Sappinen 55′

2:2 Zenjov 58′

Kairat Ałmaty – Karabach Agdam 1:2 (0:0)

0:1 Wadji 58′

1:1 Kante 68′

1:2 Zoubir 72′

Maccabi Tel Aviv – HJK 3:0 (1:0)

1:0 Kuwas 22′

2:0 Lingman 65′ (sam.)

3:0 Hozez 90+3′

LASK Linz – Alashkert 2:0 (1:0)

1:0 Nakamura 12′

2:0 Nakamura 87′

KAA Gent – Partizan 1:1 (0:0)

0:1 Urosevic 66′

1:1 Tissoudali 80′

Zoria Ługańsk – CSKA Sofia 2:0 (0:0)

1:0 Zahedi 87′

2:0 Sayyadmanesh 90+5′

AZ Alkmaar – CFR 1907 Cluj 2:0 (1:0)

1:0 Gudmundsson 5′

2:0 Pavidis 86′

Randers FC – FK Jablonec 2:2 (0:0)

1:0 Hammeshoy-Mistrati 46′

2:0 Kubista 53′ (sam.)

2:1 Cvancara 73′

2:2 Kratochvil 83′

Lincoln Red Imps – Slovan Bratysława 1:4 (1:2)

0:1 Green 17′

0:2 Green 25′

1:2 Chipolina 45+3′

1:3 Cavric 67′

1:4 Mraz 71′

Omonia Nikozja – FC Basel 1:1 (1:0)

1:0 Kakoulis 16′

1:1 Millar 57′

AS Roma – Bodo / Glimt 2:2 (0:1)

0:1 Solbakken 45+1′

1:1 El Shaarawy 54′

1:2 Botheim 65′

2:2 Ibanez 84′

Slavia Praga – Maccabi Haifa 1:0 (0:0)

1:0 Kuchta 49′

Union Berlin – Feyenoord 1:2 (1:1)

0:1 Sinisterra 15′

1:1 Trimmel 41′

1:2 Dessers 72′

PAOK Saloniki – FC Kopenhaga 1:2 (1:1)

1:0 Zivkovic 8′

1:1 Ankersen 34′

1:2 Biel 50′

Stade Rennais – Mura 0:1 (0:0)

1:0 Bade 76′

Tottenham Hotspur – Vitesse 3:2 (3:2)

1:0 Son 15′

2:0 Lucas 22′

3:0 Rassmussen 28′ (sam.)

3:1 Rasmussen 32′

3:2 Bero 39′

