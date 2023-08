Legia Warszawa przegrała na własnym stadionie z Austrią Wiedeń 1:2 i do rewanżu będzie przystępować z większą presją. Z kolei potencjalny rywal w przypadku zwycięstwa, to wygrany pary Omonia - Midtjylland. Po pierwszym meczu bliżej jest ekipie z Cypru, która wygrała 1:0.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Midtjylland

Legia Warszawa potencjalnie może się zmierzyć ze zwycięzcą pary Omonia – Midtjylland

W pierwszym meczu tych drużyn padł wynik 1:0 dla ekipy z Cypru

Najpierw jednak “Wojskowi” będą musieli pokonać w rewanżu Austrię Wiedeń

Omonia nieco bliżej

Legia Warszawa bardzo mocno utrudniła sobie zadanie awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski przegrali na własnym stadionie 1:2 z Austrią Wiedeń m.in. po błędzie w wyprowadzeniu piłki. Niemniej sytuacja przed rewanżem nie jest tragiczna, bowiem udało się zdobyć przynajmniej kontaktową bramkę.

Jeśli ekipie Kosty Runjaicia udałoby się pokonać ekipę z Wiednia, to zmierzą się oni wtedy w kolejnej rundzie ze zwycięzcą pary Omonia – Midtjylland. We wczorajszym, pierwszy starciu tych drużyn padł wynik 1:0 i to ekipa z Cypru jest bliżej nieco rywalizacji w następnej fazie eliminacji. Rewanż odbędzie się 17 sierpnia o godz. 19:45 w Danii.

Czy Legia awansuje do kolejnej rundy Ligi Konferencji? Tak 0% Nie 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Czytaj więcej: Wszołek komentuje porażkę Legii. “Rywalizacja jeszcze się nie zakończyła”