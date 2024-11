Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio docenia młodego zawodnika

Legia Warszawa mierzyła się wczoraj na Cyprze z zespołem Omonii Nikozja w meczu 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Goncalo Feio pewnie poradził sobie z gospodarzami i wygrał to spotkanie aż 3:0. To wynik, który przed meczem było mimo wszystko trudno typować, bowiem Omonia to dość mocny rywal, który do tej pory spisywał się dobrze i Legia zawsze miała z nim problemy.

WIDEO: Goncalo Feio miażdży w Europie. Niesamowite statystyki

Niemniej tym razem było inaczej i stołeczny klub wygrał swój czwarty mecze w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Dwanaście punktów na koncie i zero straconych goli oznacza, że warszawiacy są obok Interu Mediolan jedyną drużyną w europejskich pucharach, która do tej pory nie straciła jeszcze gola. Wojskowi są też już pewni awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Po meczu jednego z młodych graczy, który zdobył tego dnia swojego gola docenił także Goncalo Feio.

– Mateusz Szczepaniak? Nie chodzi tylko o zdobytą bramkę. Wprowadził energię i dyscyplinę w obronie, zamykał środek, pomagał nam przenosić grę na połowę przeciwnika. Jordan Majchrzak ma za sobą pierwsze minuty od dawna w “jedynce” – grał na sporej intensywności, utrzymał parę piłek. Oni też byli ważni, tak jak ci, którzy zaczęli mecz w podstawowym składzie – powiedział szkoleniowiec Legii Warszawa na konferencji pomeczowej cytowany przez “Legia.net”.

