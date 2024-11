Ranking krajowy UEFA: Polska nadrabia do wszystkich rywali w walce o top 15

Na zdjęciu:

Oba polskie zespoły znów zapunktowały w rankingu krajowym UEFA

Jagiellonia zremisowała na wyjeździe z Celje 3:3, a Legia pokonała w Nikozji Omonię 3:0

To oznacza, że do wszystkich rywali, których ścigamy w walce o czołową piętnastkę w Europie, odrobiliśmy część strat

Ranking krajowy UEFA – Jagiellonia i Legia walczą o top 15

Polska aktualnie zajmuje 18. miejsce w rankingu krajowym UEFA, ale na obecnym etapie walczy o zmniejszenie do minimum dystansu, jaki dzieli nasze kluby od czołowej piętnastki. Ten plan został zrealizowany w czwartkowy wieczór, bo kolejny raz po meczach Ligi Konferencji straty są coraz mniejsze.

Przypomnijmy, o co toczy się gra. Na podstawie rankingu krajowego po zakończeniu obecnego sezonu będą przyznawane miejsca w europejskich pucharach w rozgrywkach 2026/27. Miejsce w czołowej piętnastce to możliwość wystawienia dwóch drużyn w eliminacjach Ligi Mistrzów, jednej w eliminacjach Ligi Europy oraz dwóch w eliminacjach Ligi Konferencji. Podobnie rzecz ma się zarówno w przypadku miejsca 15., jak i 14., natomiast różnica jest znacząca – jeśli uda się zająć to wyższe miejsce, mistrz Polski w sezonie 2026/27 zacznie grę o Ligę Mistrzów od ostatniej, czwartej rundy eliminacji (w przypadku miejsca 15. – od drugiej, podobnie jak wicemistrz w obu przypadkach). Będzie zatem już na starcie miał pewność gry co najmniej w Lidze Europy.

W walce o czołową czternastkę lub piętnastkę, musimy oglądać się przede wszystkim na wyniki przedstawicieli trzech zagranicznych lig: szkockiej, duńskiej i szwajcarskiej. Do każdej z nich odrobiliśmy część strat. Remis Jagiellonii i zwycięstwo Legii sprawiły, że do Szkocji odrobiliśmy 0,350 pkt, do Danii 0,250, a do Szwajcarii 0,150.

Aktualnie do 15. miejsca tracimy już tylko 1,525 pkt. To strata, którą da się zniwelować jeszcze przed końcem obecnego roku, a przypomnijmy, że zarówno Legia, jak i Jagiellonia, są już pewne gry na wiosnę.

RANKING KRAJOWY UEFA