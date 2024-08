Legia Warszawa z komfortową przewagą w Kosowie. “Mogliśmy pokusić się o więcej goli”

2024.08.22 Warszawa pilka nozna Liga Konferencji Legia Warszawa - Drita N/z Artur Jedrzejczyk Kacper Tobiasz Rafal Augustyniak Foto Pawel Bejnarowicz / PressFocus 2024.08.22 Warsaw Football - UEFA Conference League Legia Warszawa - Drita Artur Jedrzejczyk Kacper Tobiasz Rafal Augustyniak Credit: Pawel Bejnarowicz / PressFocus Na zdjęciu: Artur Jędrzejczyk, Kacper Tobiasz i Rafał Augustyniak

Augustyniak: Pokazaliśmy, że w defensywie jesteśmy mocni

Legia Warszawa wykonała znaczący krok do awansu fazy ligowej Ligi Konferencji. W meczu z kosowską Dritą Gnjilane (2:0) po przerwie dwie bramki zdobyli Blaz Kramer oraz Marc Gual. Pomimo dominacji nad słabszymi rywalami, Rafał Augustyniak uważa, że wynik nie oddaje w pełni przebiegu spotkania.

Obrońca Wojskowych dodał, że rywale cofnęli się po czerwonej kartce. – Dobrze, że udało nam się wypracować te dwie bramki, ale jednocześnie szkoda, bo mogliśmy pokusić się o więcej goli. Najważniejsze jest zwycięstwo. Mam nadzieję, że na wyjeździe powtórzymy dobry mecz – zaznaczył.

– Dwubramkowa przewaga jest trochę miała. Mamy zapas i chcemy awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji – przyznał Augustyniak. Podkreślił również znaczenie gry defensywnej zespołu.

– Każdy mecz na zero z tyłu cieszy. To buduje pewność siebie nasza i mentalność zespołu. Pokazaliśmy, że w defensywie jesteśmy mocni – stwierdził. Legia jest na czele tabeli PKO Ekstraklasy. W niedzielę piłkarze stołecznego zespołu wybiorą się do Wrocławia, by zmierzyć się ze Śląskiem. Rewanż z Dritą zaplanowano na czwartek, 29 sierpnia, o godz. 20:00.