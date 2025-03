Legia Warszawa dołączyła do Jagiellonii Białystok i awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio na etapie 1/4 finału zmierzy się z Chelsea.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Z kim zagra w 1/4 finału?

Legia Warszawa w czwartek podejmowała Molde w ramach rewanżowego spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Wojskowi od pierwszych minut musieli odrabiać straty. Pierwszy mecz bowiem zakończył się triumfem norweskiego zespołu rezultatu 3:2.

Pierwsza odsłona ułożyła się po myśli Legii Warszawa. Podopieczni Goncalo Feio schodzili na przerwę z odrobionymi stratami. W 34. minucie na listę strzelców wpisał się Ryoya Morishita, który wykorzystał fantastyczną akcję Pawła Wszołka i z najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki.

Na kolejne trafienie kibice zgromadzeni na Łazienkowskiej musieli poczekać do drugiej części dogrywki. W 107. minucie do siatki trafił Marc Gual. Tym samym Wojskowi objęli prowadzenie 2:0, a taki wynik dawał im awans do kolejnej rundy. Molde próbowało odpowiedzieć, ale ostatecznie wynik nie uległ zmianie.

Legia Warszawa zna już swojego przeciwnika na etapie ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio zagra w 1/4 finału z Chelsea. Spotkania kolejnego etapu rozgrywek odbędą się 10 kwietnia, a także 17 kwietnia.