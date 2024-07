Legia szybko objęła prowadzenie w el. Ligi Konferencji.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Marc Gual dał prowadzenie Legii w meczu z Caernarfon

Lega Warszawa była zdecydowanym faworytem meczu z Caernarfon w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Jednak polskie drużyny często zawodzą w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Tym razem wszystko szło zgodnie z planem zespołu ze stolicy. Drużyna Feio praktycznie od pierwszego gwizdka przejęła kontrolę nad spotkaniem i konsekwentnie dążyła do zdobycia pierwszej bramki w czwartkowym pojedynku.

Goście ograniczali się jedynie do prób kontrataków, choć jeden z nich mógł im przynieść bramkę. Futbolówka mocnym uderzeniu poszybowała jednak nieco ponad poprzeczką. Legioniści niezbyt się przejęli tą sytuacją i kontynuowali grę w swoim stylu.

Determinacja do zdobycia bramki opłaciła się w 22. minucie spotkania, gdy do siatki rywala trafił Marc Gual. Początkowo sędzia nie odgwizdał gola, bowiem futbolówka szybko została wybita z bramki. Jednak dzięki konsultacji z arbitrem bocznym bramka ostatecznie została uznana. Była to słuszna decyzja, bowiem jak pokazały powtórki, piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową.

