Ancelotti ujawnia sekretną rolę Mbappe w Realu Madryt

Kylian Mbappe w Realu Madryt to rozpoczęcie zupełnie nowej ery w historii klubu. Obecność Francuza w składzie Królewskich znacząco wpłynie na grę, co stanowi wyzwanie dla trenera Carlo Ancelottiego, który zdradził, że już ma pomysł na wykorzystanie gwiazdora.

Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappé

Mbappe rozpoczyna nową erę Realu Madryt

Carlo Ancelotti ma do dyspozycji wiele talentów w ofensywie Realu Madryt. Jego umiejętność profilowania napastników sprawia, że z entuzjazmem podchodzi do tego “problemu bogactwa”. Mbappe jest wszechstronnym napastnikiem, który potrafi grać zarówno na lewej flance, jak i jako środkowy napastnik. W rozmowie z “The Obi One Podcast” Ancelotti powiedział: – Widzę go grającego z przodu, na skrzydle. Kluczowa będzie mobilność i wymiana pozycji.

Choć niektórzy spekulują, że włączenie Mbappe może zakłócić stabilność Realu, Ancelotti jest innego zdania. Podkreśla, że kluczowe jest dostosowanie się Mbappe do potrzeb zespołu. – Nie będzie problemu z wpasowaniem Mbappe do zespołu. Ważne jest to, co powiedział, że dostosuje się do drużyny. Kluczowe jest, aby każdy gracz oddał swój talent na rzecz drużyny – twierdzi Ancelotti.

Ancelotti jest znany z elastycznych systemów taktycznych, które pozwalają napastnikom na swobodę ruchu i wyrażania siebie bez sztywnych pozycji. Odnosząc się do pozycji swoich napastników w zeszłym sezonie, wykazał słuszność takiego podejścia. – Jeśli zapytam cię, gdzie grał Vinicius w zeszłym sezonie, to trudno odpowiedzieć na to pytanie. Czasami grał na lewym skrzydle, czasami w środku. Bellingham, czasami grał na lewej, czasami w środku, a czasami na prawej stronie. Chcę dać moim zawodnikom wolność. Muszą być w stanie zarządzać sytuacją na boisku.

