Legia poważnie osłabiona przed Djurgardens. Dobitne słowa Goncalo Feio

Legia Warszawa przystąpi do meczu z Djurgarden bez kilku ważnych zawodników. Goncalo Feio zabrał głos na temat nieobecności w składzie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia Warszawa osłabiona. Goncalo Feio komentuje

Legia Warszawa przystąpi do 6. kolejki Ligi Konferencji bez kilku ważnych zawodników. W kadrze na mecz z Djurgarden zabrakło kontuzjowanych Kacpra Tobiasza, Juergena Elitima, Maxiego Oyedele, Rubena Vinagre, Rafała Augustyniaka i Jana Leszczyńskiego, a także Bartosza Kapustki oraz Radovana Pankova, którzy pauzują z powodu nadmiaru kartek.

Na konferencji prasowej przed spotkaniem z Djurgarden pytanie o liczne nieobecności otrzymał Goncalo Feio. Portugalczyk zaznaczył, że oczywiście będzie mu brakowało kluczowych piłkarzy, ale są też inni, którzy powinni udowodnić swoją wartość. Szkoleniowiec próbował przekazać, że każdy zawodnik zakontraktowany w Legii Warszawa musi być gotowy do gry na takim poziomie.

– Wszyscy, którzy tu są, to są piłkarze Legii. Bycie piłkarzem Legii do czegoś zobowiązuje. Wszyscy piłkarze, którzy mają kontrakt z Legią, musieli się wyróżnić podczas swojej kariery – niektórzy na początku, niektórzy na dalszym etapie. Ale muszą to być wyjątkowi piłkarze, bo tylko wyjątkowi piłkarze stają się zawodnikami Legii – powiedział Goncalo Feio.

– Wszyscy wiemy, że jutrzejszy mecz jest okazją dla kogoś innego, żeby pokazać swój poziom i trochę odwrócić hierarchię. Grając bardzo dobry mecz, piłkarze budują swoją pozycję – ocenił Portugalczyk.