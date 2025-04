Legia Warszawa przegrała z Chelsea. Kacper Tobiasz rozgoryczony

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Chelsea górą w Warszawie

Legia Warszawa po pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji jest w trudnym położeniu. Piłkarze Goncalo Feio przegrali z Chelsea (0:3) przed własną publicznością. Chwilę po przerwie gola strzelił Tyrique George, a później dublet ustrzelił Noni Madueke.

Kacper Tobiasz w 73. minucie obronił rzut karny, który zmarnował Christopher Nkunku. Bramkarz stołecznego zespołu nie ukrywał rozczarowania wynikiem, ale jednocześnie zapewnił, że drużyna nie traci nadziei przed rewanżem.

– To ogromny ból, bo nasze marzenia były inne. Aczkolwiek jest jeszcze drugi mecz, więc trzeba pozytywnie myśleć. Szkoda, że to się tak potoczyło. Możemy podejść do tego pozytywnie, że mamy okazję grać z taką drużyną i się pokazać. Trzeba o tym myśleć przy następnym meczu, pozytywnie wyjść i dać z siebie wszystko – przyznał golkiper.

22-latek podkreślił również znaczenie obrony jedenastki, która była jednym z niewielu pozytywnych momentów w tym spotkaniu. – Boli mnie ten wynik. Gramy w Legii i ambicje są na najwyższym poziomie. Ogromnie mi smutno z tego powodu. Ten karny był miłym akcentem – dodał. Rewanżowe starcie na Stamford Bridge w Londynie odbędzie się w czwartek (17 kwietnia) o godzinie 21:00.