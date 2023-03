Pokonanie Djurgardens IF to nie tylko sukces sportowy Lecha Poznań, ale również finansowy. Serwis TVP Sport wylicza, że Kolejorz zarobił już ponad siedem milionów euro na awansie do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Lech zarobił już ponad 7 mln euro

Nie wiadomo, ile Kolejorz otrzyma z tytułu praw telewizyjnych

Poznaniacy awansując do półfinału mogą otrzymać dodatkowe miliony

Ogromny sukces Lecha: sportowy i finansowy

Lech Poznań nie przestaje zadziwiać w rundzie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Kolejorz najpierw po ciężkich bojach pokonał Bodo/Glit, a teraz dość gładko rozprawił się z Djurgardens w 1/8 finału wygrywając w dwumeczu aż 5:0. Awans do ćwierćfinału to ogromny sukces polskiego zespołu. Nie można jednak zapominać o aspekcie finansowym tego historycznego wyczynu.

Jak podsumował serwis TVP Sport, Lech Poznań zarobił już w tym sezonie europejskich pucharów ponad siedem milionów euro, na co składają się wyniki w eliminacjach, awans do fazy grupowej, wyniki w fazie grupowej, czy kolejne awanse w fazie pucharowej. Ewentualne przebrnięcie do półfinału to kolejny milion euro, finał to już dwa miliony euro premii, a za zwycięstwo w Lidze Konferencji UEFA płaci dodatkowe 4 mln euro.

Ponadto Lech otrzyma około pół miliona euro za tzw. ranking dziesięcioletni. Natomiast nie wiadomo dokładnie, ile Kolejorz zarobi na prawach telewizyjnych. Do podziału jest 23,5 miliona euro.

Oprócz tego należy zauważyć, że Lech w tym sezonie awansował już z 208. na 91. miejsce w rankingu klubowym UEFA, a to będzie miało olbrzymie znaczenie podczas przyszłych edycji europejskich pucharów.

