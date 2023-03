Lech Poznań opuścił rankingowe piekło | Przemowa #18 Szalony rajd Lecha Poznań po Europie ma swoje pozytywne konsekwencje w jego miejscu w rankingu klubowym. Z drużyny, która musiała oglądać plecy mistrza Gibraltaru w osiem miesięcy wykluła się ekipa, która lada moment może wejść do najlepszej setki klubów na kontynencie. A to jeszcze nie koniec. W najnowszej “Przemowie” tłumaczymy, ile jeszcze punktów może w tym sezonie zdobyć Lech oraz co one namacalnie dadzą w przyszłości. Źródło: Goal.pl Przemysław Langier

