PressFocus Na zdjęciu: Radosław Murawski

Lech rozbił Djurgarden 5:0 w dwumeczu

Mistrz Polski awansował do najlepszej ósemki Ligi Konferencji

Sukces poznaniaków skomentował Radosław Murawski

Murawski uszczypliwie o Djurgarden: trochę pokory

Lech kontrolował losy dwumeczu z Djurgarden przez cały czas. Poznaniacy byli stroną przeważającą i finalnie wygrali w Szwecji 3:0. Mistrz Polski może teraz celebrować awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

– To wielka, ogromna radość. Ciężką pracą i pokorą zasłużyliśmy na to miejsce, w którym jesteśmy. To pokazuje nam, jak ciężką pracą i sumiennymi treningami można – dojść naprawdę wysoko – komentuje Radosław Murawski.

– Ta przygoda jest kontynuowana. Cieszymy się z tego bardzo. Tym bardziej, że po pierwszym meczu drużyna Djurgarden mówiła o nas lekceważąco. Chciałem im powiedzieć, że trochę pokory zawsze się przyda – rzekł piłkarz Lecha przed kamerami Viaplay.

Czytaj także: John van den Brom po historycznym meczu Lecha. “Wspaniały wieczór”