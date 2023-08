IMAGO / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Patryk Kun

Legia zremisowała pierwszy mecz z Midtjylland

Losy rewanżu rozstrzygną się 31 sierpnia w Warszawie

Czwartkowy mecz skomentował Patryk Kun

Kun skomentował grę Legii w meczu z Midtjylland

Legia Warszawa znów dostarczyła swoim fanom mnóstwo emocji. W czwartkowym pojedynku z Midtjylland trzykrotnie musiała gonić wynik, ale zdołała ten mecz ostatecznie zremisować. Patryk Kun zdaje sobie sprawę, że stołeczny klub powinien poprawić grę w defensywie.

– Bramki straciliśmy po stałych fragmentach. Pracujemy nad tym ciągle, ale widać to jest za mało. Musimy być bardziej skoncentrowani. Przeciwnik tylko na to liczy, tak, jak dzisiaj i tylko z tego stwarzali zagrożenie. Te bramki były niepotrzebne. Przeciwnik łapie później wiarę i pewność siebie, ale na szczęście byliśmy zdeterminowani, graliśmy dobrze piłką i udało wyciągnąć wynik na remis. Wszystko rozstrzygnie się w Warszawie. Zwycięstwo daje nam awans i to jest prosta sprawa, co musimy zrobić – przyznał Kun w rozmowie z TVP Sport.

Rewanż odbędzie się 31 sierpnia w Warszawie. Początek meczu przy Łazienkowskiej o godzinie 21:00.

Zobacz również: Już 26 goli w meczach eliminacyjnych z udziałem Legii