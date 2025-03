Legia Warszawa po trudnej batalii z Molde awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Tam zmierzy się z londyńską Chelsea. Oba spotkania rozegrane zostaną w kwietniu.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia odrobiła straty

Po pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Konferencji fani Legii Warszawa nie mogli być w dobrych nastrojach. Drużyna Goncalo Feio na wyjeździe przegrała 2:3 i w rewanżu przed własną publicznością musiała odrabiać straty. W czwartek stanęła jednak na wysokości zadania, najpierw wyrównując stan dwumeczu i doprowadzając do dogrywki, a następnie rozstrzygając rywalizację w dwumeczu na swoją korzyść.

Dzięki ograniu Norwegów Legia zameldowała się w ćwierćfinale Ligi Konferencji, gdzie stanie przed ogromnym wyzwaniem. Jej rywalem będzie bowiem główny kandydat do zdobycia trofeum – londyńska Chelsea. The Blues awans do ćwierćfinału wywalczyli pokonując FC Kopenhagę.

Legia – Chelsea: terminarz meczów

Znamy już dokładne terminy obu ćwierćfinałowych pojedynków. Pierwotnie pierwszy mecz miał zostać rozegrany w Londynie, ale ze względu na odbywający się w tym samym czasie mecz Ligi Europy Tottenham – Eintracht, UEFA dokonała zmiany gospodarza. Tym samym polsko-angielska rywalizacja rozpocznie się w Warszawie.

Mecz Legia – Chelsea został zaplanowany na 10 kwietnia i rozpocznie się o godzinie 18:45. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie tydzień później (17 kwietnia) na Stamford Brigde. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 21:00.

Terminy meczów 1/4 finału Legia – Chelsea: