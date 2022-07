fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Kaczmarek

Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Rapidem Wiedeń 1-2 i pożegnała się z eliminacjami do Ligi Konferencji Europy. W trakcie meczu nie obyło się bez kontrowersji sędziowskich, które skrzywdziły przedstawiciela Ekstraklasy. Trener Tomasz Kaczmarek narzekał na brak systemu VAR.

Lechia Gdańsk w pierwszym meczu zremisowała na wyjeździe 0-0, natomiast w rewanżu przegrała 1-2

Czwarta drużyna poprzedniego sezonu Ekstraklasy zakończyła swój udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy na drugiej rundzie

Trener Tomasz Kaczmarek miał duże pretensje do organizatorów, którzy nie decydują się na używanie systemu VAR we wcześniejszych rundach

Skrzywdzeni przez decyzje sędziowskie

Lechia Gdańsk była wyraźnym underdogiem dwumeczu z Rapidem Wiedeń. Po zwycięstwie w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy nad Akademiją Pandev, tym razem trafiła na rywala ze zdecydowanie wyższej półki.

Pierwsze spotkanie w Austrii zakończyło się bezbramkowym remisem, co rozbudziło nadzieje na awans. Rewanżowe starcie w Gdańsku rozpoczęło się dla Lechii niefortunnie, bowiem już po 18 minutach gry przegrywała 0-2.

Sporo wątpliwości pozostawia decyzja sędziego o podyktowaniu rzutu karnego, z którego padła druga bramka dla Rapidu. Jakub Kałuziński sfaulował swojego przeciwnika, lecz z powtórek jasno wynikało, że miało to miejsce przed polem karnym. Arbiter nie mógł w trakcie spotkania skorzystać z systemu VAR, zatem swojej decyzji nie zmienił.

Gdańszczanie obudzili się w końcówce meczu. 82. minuta przyniosła bramkę kontaktową, a chwilę później doszło do kolejnej kontrowersyjnej sytuacji. Flavio Paixao został zaatakowany w plecy przez defensora rywali, lecz sędzia nie zdecydował się wskazywać na wapno. Więcej goli tego dnia już nie oglądaliśmy, a po porażce 1-2 na własnym terenie Lechia pożegnała się z eliminacjami do Ligi Konferencji Europy.

Spore pretensje do organizatorów spotkania miał trener Tomasz Kaczmarek. Według rozporządzeń UEFA, na meczach wcześniejszych rund eliminacyjnych nie można korzystać z systemu VAR, co w czwartkowy wieczór ewidentnie wypaczyło końcowy wynik.

Co do decyzji arbitra, ja zawsze szanuję pracę sędziów. Niestety błędy ze strony trenerów, zawodników i sędziów są częścią tej pracy. Bezdyskusyjnie to boli, ale teraz tego nie zmienimy. Jedyne co dyskusyjne, dlaczego UEFA decyduje się na rozgrywanie takich meczów bez VAR-u, który jest obecny w niższych ligach, w małych krajach. My gramy decydujące, historyczne mecze i z VAR-em byłoby to bardziej sprawiedliwe. My nie mamy na to wpływu.

Przed europejskimi pucharami wiedziałem, że o wielu rzeczach decydują detale. Jeżeli jako klub bez wielkiego doświadczenia w rozgrywkach, nie będąc rozstawieni, trafiając na mocniejsze zespoły aby wygrać, wszystko musi się zgadzać – plany taktyczne, liderzy muszą być w najwyższej formie. Mieliśmy szansę, ale I połowa nie była wystarczająco dobra, by to wykorzystać – skwitował na konferencji prasowej Kaczmarek.

Zobacz również: Kownacki nie wróci do Lecha. Ja zielone światło dałem