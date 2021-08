Raków Częstochowa stanie dzisiaj przed szansą osiągnięcia spektakularnego sukcesu, którym byłby awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski mogliby wówczas mierzyć się z uznanymi markami na arenie międzynarodowej. Aby tak się stało, muszą najpierw wyeliminować KAA Gent. Poniżej prezentujemy przewidywane składy na starcie z udziałem Niebiesko-czerwonych.

Raków Częstochowa jest bliskoi fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

Podopieczni Marka Papszuna tydzień temu wygrali z belgijską drużyną 1:0

Prezentujemy przewidywane składy na dzisiejsze starcie

Raków przed ogromną szansą

Raków Częstochowa wygrał co prawda bój z Gent przed tygodniem. Niebiesko-czerwoni zwyciężyli 1:0 po golu strzelonym przez Andrzeja Niewulisa. Mimo wszystko to przedstawiciele ekipy z Beneluksu są fasworytem starcia na Ghelamco Arena.

Częstochowianie podejdą do potyczki z Belgami osłabieni. Przede wszystkim nie będzie mógł zagrać Ben Lederman. Ponadto wyłączony z gry jest Zoran Arsenić. Były piłkarz między innymi Jagiellonii Białystok i Wisły Kraków złamał rękę. Kłopoty zdrowotne eliminują z występu również Wiktora Długosza. Poza kadra meczową na starcie z Gent będzie też Tomas Petrasek, który dochodzi do siebie po kontuzji.

Rakowowi do awansu do Ligi Konferencji Europy wystarczy remis, więc defensywa może być kluczem do sukcesu tej ekipy. Bramki wicemistrzów Polski będzie strzegł bez wątpienia Vladan Kovacević. W linii obrony 23-latek będzie mógł liczyć na Frana Tudora, czy Milana Rundicia. W ofensywie operować mają z kolei Marcin Cebula, czy Ivi Lopez.

Przewidywane składy na mecz KAA Gent – Raków Częstochowa:

KAA Gent: Bolat – Hanche-Olsen, Okumu, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna, Odjidja-Ofoe, De Sart, Hjulsager, Castro-Montes, Tissoudali, Bruno

Raków Częstochowa: Kovacević – Niewulis, Tudor, Rundić, Kun, Papanikolaou, Poletanović, Wdowiak, Cebula, Ivi Lopez, Gutkovskis.

Stadion: Ghelamco Arena w Gent

Czytaj więcej: KAA Gent – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (26.08.2021)

Gent Raków Częstochowa 1.38 5.00 8.50 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 26. sierpnia 2021 12:10 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin