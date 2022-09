PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery

Unai Emery na konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań wypowiadał się o rywalach ze sporym respektem. Docenił zwłaszcza graczy Kolejorza występujących w bocznych strefach boiska.

W czwartek Lech Poznań czeka wyjazdowe starcie z Villarrealem

Półfinalista ubiegłej edycji Ligi Mistrzów jest jednym z faworytów do wygrania Ligi Konferencji

Unai Emery wypowiadał się jednak na temat Kolejorza z dużym szacunkiem

“Nie mówmy, że jesteśmy faworytami Ligi Konferencji”

W czwartek Lech Poznań zainauguruje swój udział w Lidze Konferencji. Kolejorza od razu czeka najtrudniejszy z egzaminów. Zmierzą się bowiem na wyjeździe z półfinalistą ubiegłej edycji Ligi Mistrzów, Villarrealem.

– Nie powinniśmy mówić, że jesteśmy faworytami do wygrania Ligi Konferencji. To będzie bardzo trudne zadanie. Cieszymy się na każdą możliwość gry w Europie i chcemy wygrać trofeum, ale przed nami długa droga. Na razie skupiamy się na wyjściu z grupy – powiedział Unai Emery. Szkoleniowiec Żółtej Łodzi Podwodnej wypowiadał się też z szacunkiem na temat Lecha Poznań. – Mamy duży szacunek do Lecha Poznań. To zespół mający dobrych piłkarzy, a klub ma bogatą historię. Mają w zespole dużo umiejętności. Ostatnio wygrali trzy ligowe mecze, to pokazuje, że znajdują się w dobrym momencie. Trzeba zwrócić uwagę na ich zdolności zespołowe i indywidualne. Lech dysponuje dobrymi bocznymi obrońcami i skrzydłowymi, a także zdolny środek pola. Mówimy o drużynie międzynarodowej, mającej piłkarzy z różnych krajów. Jestem pewien, że postawią nam trudne warunki – komplementował mistrza Polski szkoleniowiec.

Początek starcia na Estadi Ciutat de Valencia już w czwartek o godzinie 18:45.

