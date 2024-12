Legia w ostatnim meczu fazy ligowej rozgrywek Ligi Konferencji Europy zmierzy się z Djurgårdens IF. Stołeczny klub opublikował listę zawodników powołanych na to spotkanie.

Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio - Legia Warszawa

Legia mocno osłabiona w Sztokholmie

Przed nami ostatnia kolejka zmagań Ligi Konferencji Europy. Po pięciu spotkaniach Legia Warszawa z dorobkiem 12 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli i w meczu z Djurgårdens IF będzie walczyła o utrzymanie pozycji w czołowej ósemce. Wojskowych czeka niełatwe zadanie – Szwedzi obecnie plasują się na 11. lokacie i na ostatniej prostej chcą wedrzeć się do grona ekip, które bezpośrednio awansują do 1/8 finału.

Wideo: wiosna dla dwóch polskich klubów w pucharach

Legię w czwartkowy wieczór czeka wyjazdowe starcie z klasowym rywalem, co już mówi samo za siebie. Na dodatek stołeczny zespół przystąpi do tego pojedynku bez kilku kluczowych zawodników. W samolocie zmierzającym do Sztokholmu brakuje takich piłkarzy, jak Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Ruben Vinagre, Bartosz Kapustka, Maximilian Oyedele, Rafał Augustyniak i Wojciech Urbański, który nie został zgłoszony do LKE.

Goncalo Feio w tym meczu będzie miał do dyspozycji mocno osłabioną kadrę. Portugalczyk zdecydował się na powołanie kilku piłkarzy, którzy na co dzień występują w drugiej drużynie.

Tak prezentuje się kadra powołana przez Goncalo Feio na mecz Djurgårdens IF – Legia Warszawa:

Gabriel Kobylak

Marcel Mendes-Dudziński

Wojciech Banasik

Artur Jędrzejczyk

Sergio Barcia

Jan Ziółkowski

Steve Kapuadi

Paweł Wszołek

Oliwier Olewiński

Patryk Kun

Jurgen Celhaka

Claude Goncalves

Jakub Adkonis

Ryoya Morishita

Pascal Mozie

Kacper Chodyna

Mateusz Szczepaniak

Luquinhas

Jakub Jędrasik

Marc Gual

Migouel Alfarela

Tomas Pekhart

Jordan Majchrzak

Spotkanie Djurgårdens IF – Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 19 grudnia o godzinie 21.00 na Tele2 Arena w Sztokholmie.