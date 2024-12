Legia Warszawa w pierwszej połowie spotkania z Djurgarden IF nie widziała sposobu na zaskoczenie gospodarzy. Natomiast drużyna Robertha Björknesjö w doliczonym czasie gry po raz drugi zaskoczyła Gabriela Kobylaka.

Sipa US / TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Djurgården - Legia Warszawa

Legia rozbita w pierwszej połowie

W 25. minucie, a więc trzy minuty po wznowieniu gry, gospodarze wyszli na prowadzenie. Tokmac Chol Nguen skorzystał z podania Daniela Stennsona i zaskoczył Gabriela Kobylaka strzałem zza 16. metra. Golkiper Legii Warszawa nie był w stanie poradzić sobie z techniczny uderzeniem napastnika Djurgarden IF.

Sędzia doliczył aż 16 minut do pierwszej połowy spotkania. W czwartej minucie dodatkowego czasu rywalizacji na Tele2 Arena podopieczni Robertha Björknesjö mieli już dwa trafienia przewagi. Deniz Hummet otrzymał podanie od strzelca gola otwierającego wynik i zdecydował się na strzał z dystansu. Futbolówka znalazła drogę do siatki mimo interwencji Steve’a Kapuadiego.

Kobylak znowu nie miał zbyt wiele do powiedzenia – próba tureckiego snajpera była bezbłędna. Gospodarze mieli na koncie dwie bramki – obie wybitnej urody. Djurgarden IF utrzymało korzystny wynik i do przerwy prowadzi 2:0.