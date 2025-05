Liga Konferencji: To oni zagrają w finale we Wrocławiu

W czwartkowy wieczór poznaliśmy finalistów Ligi Konferencji Europy. A w nim Chelsea zmierzy się z Realem Betis. The Blues okazali się lepsi w półfinale od Djurgarden, a Hiszpanie wyeliminowali Fiorentinę.

TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Konferencji

Chelsea kontra Real Betis w finale Ligi Konferencji

Tegoroczny finał Ligi Konferencji Europy odbędzie się we Wrocławiu. Tymczasem w czwartkowy wieczór poznaliśmy zespoły, które będą rywalizowały w Polsce pod koniec. W finale zmierzą się ze sobą Chelsea oraz Real Betis. The Blues w półfinałowym dwumeczu okazali się lepsi od szwedzkiego Djurgarden. Hiszpanie natomiast wyeliminowali Fiorentinę.

Chelsea sprawę awansu rozstrzygnęła już w zasadzie w pierwszym meczu. The Blues w ubiegłym tygodniu pokonali Djurgarden rezultatem 4:1. Na Stamford Bridge zatem podopieczni Enzo Mareski mieli prawo być rozluźnienie. I było to widoczne od pierwszych minut. Londyńczykom finalnie udało się wygrać w rewanżu. A jedynym trafieniem w meczu popisał się Kiernan Dewsbury-Hall.

Drugie rewanżowe starcie natomiast przyniosło mnóstwo emocji. Do wyłonienia finalisty potrzebna była dogrywka. W regulaminowym czasie Fiorentina wyrównała stan dwumeczu i wygrała 2:1. Do siatki trafiali Antony oraz dwukrotnie Robin Gosens. W dodatkowym czasie gry natomiast Hiszpanie pokazali swój kunszt i gol Abde Ezzalzoulego dał i awans do finału.

Wyniki czwartkowych rewanżowych spotkań

Chelsea – Djurgarden 1:0 (5:1 w dwumeczu)

Fiorentina – Real Betis 2:2 (3:4 w dwumeczu)