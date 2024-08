Legia odwróciła losy rywalizacji! Luquinhas i Morishita bohaterami [WIDEO]

Legia Warszawa wygrała 3:2 z Brondby IF w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Co ważne w kontekście rewanżu, dzisiejsze spotkanie odbyło się w Danii. Bohaterami stołecznego klubu zostali Luquinhas oraz Ryoya Morishita.

Sipa US / Alamy / Polsat Sport Na zdjęciu: Luquinhas

Brondby – Legia. Wojskowi wyrwali zwycięstwo w końcówce

Legia Warszawa w czwartek wieczorem zmierzyła się na wyjeździe z Brondby IF w pierwszym meczu III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Nie zaczęło się najlepiej – Goncalo Feio już w 15. minucie tego spotkania musiał dokonać pierwszej zmiany, ponieważ kontuzji nabawił się Jurgen Celhaka, który nie był w stanie kontynuować gry.

Gospodarze wyglądali lepiej na początku dzisiejszego pojedynku, co udokumentowali w 19. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Filip Bundgaard. 20-letni napastnik nie dał żadnych szans stojącemu między słupkami Kacprowi Tobiaszowi i zapewnił prowadzenie ekipie, która może pochwalić się wicemistrzostwem Danii.

Na odpowiedź Wojskowych na szczęście nie trzeba było długo czekać. Podopieczni Goncalo Feio bardzo szybko zareagowali na wydarzenia mające miejsce na boisku, ponieważ pięć minut później do wyrównania doprowadził Tomas Pekhart. Czeski atakujący otrzymał świetne podanie od Bartosza Kapustki.

🔥🔥🔥



Gol dla Brondby i błyskawiczna odpowiedź Legii Warszawa ⚽⚡



📺 TV4, Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#BROLEG pic.twitter.com/yPXjAmNci0 — Polsat Sport (@polsatsport) August 8, 2024

Gdy wydawało się, że Legia Warszawa przejmie kontrolę nad meczem, to Brondby IF przeprowadziło znakomitą akcję, którą bramką zwieńczył Mathias Kvistgaarden. W 36. minucie na tablicy wyników mieliśmy więc rezultat 2:1 dla gospodarzy, co nie uległo już zmianie przed zakończeniem pierwszej połowy.

Brondby 𝐰𝐫𝐚𝐜𝐚 na prowadzenie 🚨



📺 TV4, Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#BROLEG pic.twitter.com/W1qy6kemBG — Polsat Sport (@polsatsport) August 8, 2024

Trzecia drużyna poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy nie miała jednak zamiaru składać broni i dopięła swego w drugiej połowie. W 71. minucie Blaz Kramer dokładnie dograł do Luquinhasa, a Brazylijczyk nie pomylił się z najbliższej odległości. 27-latek po powrocie do Polski imponuje wysoką dyspozycją.

𝐋𝐮𝐪𝐮𝐢𝐧𝐡𝐚𝐬 🚨🚨🚨



Legia doprowadza do remisu 2️⃣:2️⃣ ⚽



📺 TV4, Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#BROLEG pic.twitter.com/REYKYLo8W2 — Polsat Sport (@polsatsport) August 8, 2024

Brondby IF w kolejnych minutach przycisnęło Legię Warszawa i dążyło do strzelenia gola, który pozwoliłby Duńczykom wrócić na prowadzenie. Decydujący cios w czwartkowym spotkaniu zadali jednak goście. Następną asystą popisał się Blaz Kramer, a do siatki trafił Ryoya Morishita, który na boisku pojawił się pięć minut wcześniej.

𝐌𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐑𝐈𝐒𝐇𝐈𝐓𝐀 ⚽🚨



Ryoya Morishita zapewnił Legii Warszawa zwycięstwo w meczu z Brondby ✅#BROLEG pic.twitter.com/12V7zdsgkZ — Polsat Sport (@polsatsport) August 8, 2024

To oznacza, że zespół prowadzony przez Goncalo Feio ma jednobramkową zaliczkę przed rewanżem na Łazienkowskiej, który odbędzie się już za tydzień (czwartek, 15 sierpnia) o godzinie 18:00. Jeśli Legia Warszawa wyeliminuje Brondby IF, w kolejnej rundzie kwalifikacji zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Auda Kekava – Drita Gnjilane.

Brondby IF – Legia Warszawa 2:3 (2:1)

1:0 Filip Bundgaard 19′

1:1 Tomas Pekhart 24′

2:1 Mathias Kvistgaarden 36′

2:2 Luquinhas 71′

2:3 Ryoya Morishita 88′