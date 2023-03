PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech zmierzy się z Djurgardens w 1/8 finału Ligi Konferencji

Przed czwartkowym meczem wypowiedział się Bartosz Bosacki

Były gracz Kolejorza ma radę dla poznaniaków

Bosacki zabrał głos przed meczem Lecha w Lidze Konferencji

Lech miał trochę problemów w rywalizacji z Bodo/Glimt, ale ostatecznie Kolejorz wyszedł zwycięsko z tego dwumeczu. Teraz poznaniaków czekają pojedynki ze szwedzkim Djurgardens. Rywal niełatwy, ale z pewnością w zasięgu drużyny prowadzonej przez Van den Broma.

– Dlaczego nie mielibyśmy myśleć o finale? Nie jesteśmy gorsi od innych zespołów, skoro znaleźliśmy się na tym etapie rozgrywek. To sport, gdzie wszystko jest możliwe. Wydaje mi się, że obojętnie w jakiej dyscyplinie, jeśli ktoś nie walczy o pierwsze miejsce jest już przegranym – stwierdził Bosacki.

Bosacki przypomina rywalizację sprzed kilkunastu lat, gdy Lech trafił w fazie grupowej Ligi Europy na Manchester City oraz Juventus. Kolejorz po wielkich bojach zdołał wtedy awansować do kolejnej rundy.

– Gdybyśmy myśleli, że się nie da, to nie byłoby sensu lecieć do Turynu czy Manchesteru. Okazuje się, że da się to zrobić, czasami przy zbiegu różnych okoliczności. Po prostu wyjdź i graj, niezależnie na kogo trafisz. Jeżeli zagrasz z nastawieniem, żeby przegrać jak najniżej to na pewno przegrasz – dodał.

