fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Kazimierz Moskal przed meczem Wisła Kraków – KF Lapi

Wisła Kraków wraca do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Biała Gwiazda wcześniej grała w europejskich pucharach w sezonie 2011/2012. Po długiej przerwie krakowski zespół znów stanie przed wyzwaniem mierzenia się z innymi europejskimi ekipami. Na temat starcia z aktualnym wicemistrzem Kosowa wypowiedział się trener przedstawiciela Betclic 1 Ligi.

Wiadomo, że zespół z Krakowa nie będzie mógł skorzystać z usług Kacpra Dudy. Kazimierz Moskal nie ukrywał, że to komplikuje pewne plany. Jednocześnie szkoleniowiec Białej Gwiazdy starał się zachować spokój.

– Mam w głowie jedenastkę, uprzedzając pytania. Jeśli myślimy o zastąpieniu Kacpra Dudy jeden do jednego, to na pewno będzie to trudne, bo jest to zawodnik, który ma specyficzne podejście do piłki. Lubi mieć piłkę przy nodze, lubi dryblować, lubi czuć presję na sobie, więc na pewno dla nas jest to strata, ale cóż… Tak czasami w życiu bywa, że jest pod górkę i trzeba sobie z tym radzić – rzekł szkoleniowiec Wisły na przedmeczowej konferencji prasowej.

Moskal wypowiedział się tez w kilku słowach na temat najbliższego przeciwnika. Lapi zadebiutuje w czwartkowy wieczór. – Generalnie boję się porównywać i oceniać zespoły na podstawie zapisu wideo, jeśli nie widziałem ich na żywo. Jeśli nie zmierzyliśmy się z nimi, nie wiemy, jaki tak naprawdę jest ich poziom. Natomiast jest to zespół, który chce grać w piłkę. Gra agresywnie. Na to na pewno musimy być przygotowani – rzekł szkoleniowiec krakowskiej drużyny.

Wisła zacznie starcie z Lapi o godzinie 20:30. Mecz będzie emitowany na antenach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto dostęp do transmisji z rywalizacji zapewni platforma streamingowa Polsat Box Go.

