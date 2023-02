PressFocus Na zdjęciu: sir Alex Ferguson

Manchester United w przeciągu kilku dni zagra hitowe starcie z Barceloną w Lidze Europy, a następnie finał Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko Newcastle United. Erik ten Hag przyznał, że spotkał się na obiedzie z sir Aleksem Fergusonem, który wspiera go dobrą radą, odkąd Holender dołączył do klubu.

Erika ten Haga czeka najprawdopodobniej najważniejszy tydzień, odkąd przejął stery w Manchesterze United

W czwartek podejmie u siebie Barcelonę, a w niedzielę czeka go finał Pucharu Ligi

Holender przyznał, że w tym tygodniu spotkał się z sir Aleksem Fergusonem, który doradzał mu w kluczowych kwestiach

“Jest zaangażowany i dobrze nam życzy”

Przed Erikiem ten Hagem niezwykle istotny tydzień. Prawdopodobnie najważniejszy, odkąd przejął stery w Manchesterze United. Już w czwartek jego drużyna podejmie bowiem u siebie FC Barcelonę w hicie Ligi Europy. Kilka dni później, z kolei, Holender stanie przed szansą wygrania pierwszego trofeum w nowych barwach. W niedzielę na Wembley zmierzy się bowiem z Newcastle United w finale Pucharu Ligi Angielskiej.

W tym tygodniu sfotografowano Erika ten Haga, gdy ten jadł obiad z sir Aleksem Fergusonem. Holender skomentował swoje relacje z żywą legendą Czerwonych Diabłów.

– Zawsze lubię rozmawiać z ludźmi, mającymi mnóstwo wiedzy i doświadczenia, a do tego chętnych, by się nimi dzielić. On chce pomóc i nas wspierać. Czuje się, że Manchester United to jego klub. Jest bardzo zaangażowany i chce, by szło nam jak najlepiej. To był świetny wieczór i nie mogę się doczekać kolejnego – powiedział z respektem ten Hag.

Początek hitu Ligi Europy na Old Trafford już w czwartek o godzinie 21:00.

