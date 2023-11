IMAGO / Hans Oberlaender Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Raków Częstochowa odniósł cenne zwycięstwo w Lidze Europy

Medaliki na Merkur-Arenie wygrały 1:0 ze Sturmem Graz

Po spotkaniu głos zabrał Szymon Włodarczyk

Włodarczyk nie ma wątpliwości. “Raków był dzisiaj dużo lepszy”

Raków Częstochowa odniósł historyczne zwycięstwo w Lidze Europy i wciąż ma szanse na trzecie miejsce w tabeli grupy D, które zapewnia grę w 1/16 finału Ligi Konferencji. Mistrz Polski na wyjeździe pokonał bowiem Sturm Graz 1:0 w w meczu 5. kolejki. Napastnik austriackiego zespołu Szymon Włodarczyk ocenił dzisiejsze zawody w rozmowie z Kacprem Tomczykiem na antenie “TVP Sport”.

– Nie mieliśmy zbyt dużo okazji, chociaż uważam, że stworzyliśmy sobie najlepszą sytuację w meczu, którą świetnie wybronił Vladan Kovacević. Przegrywamy w tym spotkaniu i nie jesteśmy z tego zadowoleni. Mogliśmy dzisiaj zapewnić sobie spokój, ale niestety tego nie zrobiliśmy – powiedział Szymon Włodarczyk.

– Trzeba pogratulować Rakowowi Częstochowa, bo zagrał dzisiaj bardzo dobry mecz i zasłużenie wygrał. Bardzo dobrze grali w środku pola, zbierali długie piłki. W oczy przede wszystkim rzucało się to, że bardzo szybko zmieniali stronę grę i robili bardzo dużą przewagę. Dzięki dośrodkowaniu strzelili bramkę. Nie ma co się oszukiwać, byli zdecydowanie lepsi – dodał były piłkarz Górnika Zabrze.

– Jak oceniam swoją obecną formę? Ciężkie pytanie. Jestem młodym zawodnikiem. Jakbym strzelał gole co mecz, byłoby to coś niespodziewanego. Dopiero się uczę, a to są spotkania na arenie europejskiej. Mecze w Lidze Europy są inne, niż te ligowe. Chciałbym co spotkanie zdobywać bramki. Wiem, że to zaraz wróci. Mam nadzieję, że w Lizbonie trafię i awansujemy do Ligi Konferencji – zakończył snajper.

