Stefano Pioli przekonywał, że ranga Ligi Europy rośnie

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Bardzo ciekawie zapowiada się czwartkowa konfrontacja z udziałem AC Milan i AS Roma

Na temat tej potyczki i nie tylko wypowiedział się trener Rossonerich w rozmowie ze Sky Sport Italia

Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00

Stefano Pioli przed meczem AC Milan – AS Roma

AC Milan w tej kampanii rywalizuje o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jednocześnie ekipa z San Siro ma zamiar namieszać w europejskich pucharach. W ramach 1/4 finału drużyna z Mediolanu zmierzy się z zespołem Daniele De Rossiego. Pracę szkoleniowca Giallorossich docenił ostatnio trener Czerwono-czarnych.

– De Rossi wykonuje świetną robotę, ale nie mówię tego ze względu na wyniki czy zasady gry. Mówię to, bo trener jest dobry, gdy potrafi zdobyć zaufanie drużyny i wyciągnąć z niej to, co najlepsze. I robi to bardzo dobrze. Jego Roma gra inaczej niż pod wodzą Jose Mourinho, ale zobaczymy, jak zespół zachowa się przeciwko nam: wielu piłkarzy Milanu zmienia swój styl gry – powiedział Stefano Pioli w rozmowie ze Sky Sport Italia.

Mediolańczycy robią wszystko, aby zaprezentować najlepszą wersję siebie. Trener Milanu odniósł się ostatnio do tego, czy jego zespół jest gotowy do gry w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie.

– Myślę, że nie jesteśmy aż tak daleko, także dlatego, że w zeszłym roku dotarliśmy do półfinału, niestety, w nie najlepszych warunkach i z mocnym przeciwnikiem. W tym roku znaleźliśmy się w jedynej grupie, z której dwa zespoły dotarły do ​​ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Liga Europy staje się natomiast rozgrywkami, które niewiele muszą zazdrościć Lidze Mistrzów – mówił Włoch.

Czytaj więcej: Rafael Leao opuści AC Milan? Rossoneri wskazali następcę