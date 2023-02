PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha zabrał głos przed nadchodzącym hitem Ligi Europy. Skrzydłowy nie tylko pochwalił występującego w Manchesterze United Casemiro, ale i przyznał, że to starcie godne finału Ligi Mistrzów.

Raphinha zyskał ostatnio na znaczeniu w Barcelonie

Brazylijczyk określił nadchodzący mecz z Manchesterem United godnym finału Ligi Mistrzów

Przyznał też, że chciałby mieć w swojej drużynie Casemiro

“To będzie jak finał Ligi Mistrzów”

Raphinha zyskał ostatnio na znaczeniu w barwach FC Barcelona. Pod nieobecność Ousmane’a Dembele Brazylijczyk ma niemal na własność prawą flankę. Często bywa nieobecny podczas meczów, ale notuje kluczowe liczby. Skrzydłowy wypowiedział się dla ESPN Brasil na temat nadchodzącego starcia z Manchesterem United.

– To będzie bardzo fizyczne spotkanie, z grą kontaktową i wysoką jakością. Dobrze radzimy sobie w La Lidze, a oni w Premier League. Myślę, że to będzie bardzo dobry mecz do oglądania. To nie tylko mecz godny Ligi Mistrzów, ale i finału tych rozgrywek, biorąc pod uwagę wielkość obu klubów. Ktokolwiek, kto będzie chciał go oglądać, na pewno będzie zadowolony – obiecał Raphinha.

26-latek nie omieszkał też pochwalić reprezentacyjnego kolegę, ale i rywala w nadchodzącym starciu Ligi Europy.

– Zawsze powtarzam, że chciałbym mieć Casemiro w moim zespole. Oprócz swojego doświadczenia i tego, co osiągnął w piłce nożnej, jest świetnym liderem i wspaniałą osobą. Z jakością i umiejętnościami defensywnymi, które ma, jest jednym z najlepszych pomocników na świecie – wyznał gracz Barcelony.

Początek hitowego starcia na Camp Nou już w czwartek o godzinie 18:45.

Raphinha w tym sezonie wystąpił w 30 spotkaniach Blaugrany we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i osiem asyst.

Zobacz też: Lewy kontra Rashford: znamy składy na hit Ligi Europy!

