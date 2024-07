Piorunujący początek Wisły Kraków! Sapała uderzył nie do obrony [WIDEO]

Wisła Kraków już w 2. minucie meczu z KF Llapi otworzyła wynik spotkania. Na listę strzelców wpisał się Igor Sapała. Futbolówka po strzale pomocnika odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Igor Sapała

Wymarzony start Wisły, Sapała wyprowadził Białą Gwiazdę na prowadzenie

Wisła Kraków po dwunastu latach przerwy wróciła do gry w europejskich pucharach. Triumf w Fortuna Pucharze Polski dał Białej Gwieździe możliwość startu w eliminacjach do Ligi Europy. W pierwszej rundzie rozgrywek krakowski klub trafił na KF Llapi z Kosowa.

Mecz na stadionie przy ulicy Reymonta rozpoczął się w najlepszy możliwy sposób dla Wisły Kraków. Podopieczni Kazimierza Moskala już w 2. minucie objęli prowadzenie. Piłkę do bramki strzałem na krawędzi pola karnego umieścił Igor Sapała. Arbiter spotkania czekał jeszcze na analizę VAR, aby potwierdzić prawidłowo zdobytą bramkę, po czym wskazał na środek boiska, uznając gola Wisły.

Akcja bramkowa rozpoczęła się od wrzutu z autu w wykonaniu Bartosza Jarocha. Po walce w powietrzu futbolówka spadła pod nogi Igora Sapały. Środkowy pomocnik opanował piłkę i zdecydował się na mocny strzał w stronę bramki KF Llapi. Po odbiciu od słupka futbolówka szczęśliwie znalazła drogę do bramki.

Dla 28-letniego pomocnika był to dopiero drugi gol podczas jego przygody z Wisłą Kraków. Do stolicy Małopolski trafił zimą 2023 jako wolny zawodnik, po tym jak Raków rozwiązał z nim kontrakt we wrześniu 2022 roku. Łącznie dla Białej Gwiazdy wystąpił w 27 meczach, w których strzelił 2 bramki i zanotował 2 asysty.