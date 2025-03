Liga Europy – pary 1/4 finału. Kto z kim zagra w ćwierćfinale?

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Liga Europy: Kto z kim zagra w ćwierćfinale?

Z meczów o godzinie 18:45 najciekawiej zapowiadała się rywalizacja Athletic Club z AS Romą. Przed tygodniem rzymianie wygrali u siebie 2-1, ale w Hiszpanii radzili sobie znacznie gorzej. Już w 11. minucie z boiska wyleciał Mats Hummels, który otrzymał czerwoną kartkę. Znacząco skomplikowało to kwestię awansu. Athletic ruszył do ataku, strzelając jeszcze przed przerwą. W drugiej połowie Nico Williams dołożył drugie trafienie, a gospodarze uzbierali w sumie trzy gole. Gol Leandro Paredesa w doliczonym czasie gry niczego nie zmienił – Athletic awansowało do ćwierćfinału Ligi Europy.

Bez szans był także Ajax Amsterdam, który został we Frankurcie rozbity przez Eintracht aż 4-1. W ćwierćfinale zameldowało się ponadto Lazio, które zremisowało u siebie z Viktorią Pilzno 1-1. Skromna zaliczka z pierwszego meczu wystarczyła, aby wyeliminować zespół z Czech.

Pierwsze mecze ćwierćfinału Ligi Europy odbędą się w czwartek 10 kwietnia, a rewanże tydzień później.

Pary ćwierćfinałowe

AZ Alkmaar/Tottenham – Eintracht Frankfurt

FCSB/Olympique Lyon – Real Sociedad/Manchester United

Fenerbahce/Rangers – Athletic Club

Bodo/Glimt – Lazio Rzym