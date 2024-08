fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Ajaxu

Ajax wyeliminował Panathinaikos

Ajax w roli faworyta przystępował do dwumeczu z Panathinaikosem. Finalnie z awansu do IV rundy eliminacji Ligi Europy to ekipa z Holandii mogła celebrować radość. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był jednak konkurs rzutów karnych. Wpływ na to miało trafienie Tete w 89. minucie. W dogrywce goli zabrakło.

Tymczasem rywalizacja w strzałach z jedenastu metrów na długo zapadnie fanom obu ekip w pamięci. Każda z drużyn miała po 17 prób w rzutach karnych. Ostatecznie wygrał zespół Eredivisie (13:12). Decydującej jedenastki po stronie ekipy z Aten nie wykorzystał Tonny Vilhena. Z kolei dla Ajaxu bramkę zdobył Anton Gaaet i holenderska drużyna mogła cieszyć się z wygranej. Ciekawe jest natomiast to, że w strzały z rzutów karnych oddawali też bramkarze. Remko Pasveer i Bartłomiej Drągowski swoje próby zamienili na gola.

Rezultat czwartkowej rywalizacji w konkursie jedenastek (13:12) jest jednym z najwyższych w historii w europejskich pucharach. Więcej prób w rzutach karnych było tylko w starciu z udziałem Gżiry United i Glentoran. Mecz odbył się 20 lipca 2023 roku w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Wówczas ostatecznie lepsi byli piłkarze ekipy z Malty (14:13).

Ciekawie pod względem jedenastek było też w czwartek w starciu Wisły Kraków ze Spartakiem Trnawa. Ostatecznie w tej rywalizacji piłkarze obu ekip podjęli 29 prób z jedenastego metra, z których 23 były celne. Górą w tej konfrontacji była Biała Gwiazda (12:11).

