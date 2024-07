"Jak dla mnie nie tylko awans jest ważny do kolejnej rundy, ale przede wszystkim to, że udało się wygrać w końcówce" - powiedział Kazimierz Moskal cytowany przez oficjalną stronę Wisły Kraków.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wisła awansowała, Moskal chwali zespół

Wisła Kraków w czwartkowy wieczór podczas spotkania w Kosowie zapewniła sobie awans do kolejnej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. W drugiej rundzie Biała Gwiazda zmierzy się z Rapidem Wiedeń, który będzie zdecydowanie trudniejszym rywalem od ekipy KF Llapi. Zespół z Bałkanów na tle drużyny spod Wawela wyglądał słabo, choć przyznać trzeba, że na własnym ternie postawili oni znacznie większe wymagania, niż w pierwszym meczu w Krakowie. Zdecydowany wpływ miała na to chociażby ekstremalnie ciepła pogoda.

Niemniej Wisła gra dalej i czeka ją z pewnością bardzo trudny pojedynek, szczególnie, że nadal sytuacja kadrowa zespołu nie jest optymalna. Cieszyć może jednak fakt, że z dobrej strony pokazali się ci zawodnicy, którzy obecnie są w kadrze oraz młodzi piłkarze. Z pewnością to zaprocentuje także w lidze, choć jak na razie Wisła ma wolny weekend od Betclic 1. ligi. Po meczu z KF Llapi głos zabrał trener Kazimierz Moskal.

– Jak dla mnie nie tylko awans jest ważny do kolejnej rundy, ale przede wszystkim to, że udało się wygrać w końcówce. Przyjechaliśmy tutaj po to, aby walczyć o zwycięstwo, aby łapać punkty w rankingu i to nam się udało – powiedział szkoleniowiec cytowany przez oficjalną stronę Wisły Kraków.

– Na pewno poprzeczka pójdzie w górę. Rapid to klasowa drużyna i tutaj atrakcyjność spotkania zarówno w Krakowie, jak i w Wiedniu będzie wyższa. Musimy zobaczyć, jak ten zespół gra i mamy tydzień na to, żeby się do tego spotkania przygotować – dodał Kazimierz Moskal.

