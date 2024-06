Dzisiaj losowanie LE. Na kogo może trafić Wisła?

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin - Wisła Kraków

Wisła zagra w el. LE. Kto będzie jej rywalem?

Wisła Kraków pokonała Pogoń Szczecin w finale Puchar Polski i zapewniła sobie udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Biała Gwiazda zagra w I rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Jeżeli ekipa z Reymonta nie poradzi sobie w swoich pierwszym dwumeczu w LE, czekają ją jeszcze przynajmniej dwa spotkania. Przegrany z tej fazy rozgrywek “spada” do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Na kogo Wisła może trafić w I rundzie el. LE? Krakowianie znaleźli się wśród drużyn rozstawionych. To oznacza, że mogą spodziewać się teoretycznie łatwiejszych przeciwników. Jednak bez wątpienia nie chcą trafić na przedstawiciela szwedzkiej ekstraklasy – Elfsborg wydaje się najsilniejszym zespołem z grupy potencjalnych rywali. Podopieczni Kazimierza Moskala marzą także o uniknięciu dalekiego wyjazdy, a więc rywalizacji z Zirą z Azerbejdżanu.

Zespoły rozstawione w I rundzie el. LE:

Sheriff Tyraspol (Mołdawia)

NK Maribor (Słowenia)

Toboł Kustanaj (Kazachstan)

Wisła Kraków (Polska)

Pafos FC (Cypr)

Paksi FC (Węgry)

Zespoły nierozstawione w I rundzie el. LE:

IF Elfsborg (Szwecja)

Corvinul Hunedoara (Rumunia)

Botew Płowdiw (Bułgaria)

Zira FK (Azerbejdżan)

MFK Ružomberok (Słowacja)

KF Llapi (Kosowo)

Losowanie pierwszej rundy eliminacji LE odbędzie się we wtorek 18 czerwca o godzinie 15:00 w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Zobacz także: Wisła Kraków potwierdza. Talent coraz bliżej transferu