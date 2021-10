W czwartek Napoli zagra z Legią Warszawa. Obie drużyny zmierzą się w ramach 3. kolejki Ligi Europy. Piotr Zieliński nie dokończył niedzielnego spotkania z powodu bólu pleców. Luciano Spaletti już podjął decyzję, co z występem Polaka w najbliższym meczu.

Luciano Spaletti podjął decyzję w sprawie występu Zielińskiego przeciwko Legii

Polak zmaga się z kontuzją pleców

Uraz wymaga jednak dalszej obserwacji

Piotr Zieliński nie zagra przeciwko Legii Warszawa

W niedzielę Napoli ograło Torino (1:0). Po 70 minutach z boiska zszedł jednak Piotr Zieliński. Wówczas Polak pokręcił głową i z grymasem bólu wypisanym na twarzy usiadł na ławce rezerwowych. Stąd też nasunęły się pytania czy pomocnik wystąpi w czwartkowym meczu 3. kolejki Ligi Europy. Azzurri znajdują się w nie najlepszym położeniu. Dotychczas uzbierali zaledwie oczko, dzięki remisowi z Leicester (2:2).

Z upływem kolejnych dni w końcu zapadła decyzja w sprawie reprezentanta Biało-czerwonych. Z wieści przekazanych przez Szymona Boruczucha z TVP Sport wynika, że “Zielik” obejrzy poczynania swoich kolegów z trybun.

Napoli jutro bez Piotra Zielińskiego. Drobny uraz pleców, Spaletti nie chce ryzykować pogłębienia. „Będzie go brakowało, ale z drugiej strony mamy 20 innych Zielińskich w kadrze.” #NAPLEG — Szymon Borczuch (@SzymonBorczuch) October 20, 2021

Sztab medyczny klubu nie zamierza ryzykować pogłębienia urazu pleców. Piotr Zieliński doznał już drugiej kontuzji od startu sezonu. We wrześniu nie wziął udziału w eliminacjach do mundialu z powodu stłuczonego mięśnia uda. Tymczasem znów musi zmagać się z przeciwnościami losu, jednak wygląda na to, że jego przerwa od gry nie powinna przekroczyć tygodnia.

